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اشتية يحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا ويطالب بوقفها

10/5/2023 6:10:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال ومستعمريه المروعة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مطالبا بوقفها وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.

وقال رئيس الوزراء، لا يتوقف القتلة الإرهابيون، من جنود الاحتلال، والمستعمرين، عن ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشابين عبد الرحمن فارس عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاما)، وإصابة العديد من الشبان، خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتها، وترويع المواطنين، وتدمير الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في كنيسة القيامة.

وتقدم اشتية من عائلتي الشهيدين بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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