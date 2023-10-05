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حلا القاضي تمنح فلسطين ميدالية تاريخية في الأسياد

10/5/2023 6:10:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) هانغجو/PNN- منحت لاعبة منتخبنا للكاراتيه حلا القاضي، فلسطين، ميدالية تاريخية خلال مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية، بإحرازها برونزية مسابقة الكاراتيه (فئة كوميتيه) لوزن تحت 68 كغم، بعد فوزها على جو تشاو من الصين تايبيه بست نقاط مقابل ثلاث.

وتشارك فلسطين في الألعاب الآسيوية منذ نسخة عام 1990، وسبق لملاكمها منير أبو كشك أن أحرز برونزية في الملاكمة في دورة بوسان الكورية الجنوبية 2002.

واستعدت القاضي لهذه الألعاب بالمشاركة في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر في تموز/يوليو الماضي إذ أحرزت الميدالية الفضية.


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