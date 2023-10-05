حلا القاضي تمنح فلسطين ميدالية تاريخية في الأسياد

(MENAFN
- Palestine News Network )
هانغجو/PNN- منحت لاعبة منتخبنا للكاراتيه حلا القاضي، فلسطين، ميدالية تاريخية خلال مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية، بإحرازها برونزية مسابقة الكاراتيه (فئة كوميتيه) لوزن تحت 68 كغم، بعد فوزها على جو تشاو من الصين تايبيه بست نقاط مقابل ثلاث.
وتشارك فلسطين في الألعاب الآسيوية منذ نسخة عام 1990، وسبق لملاكمها منير أبو كشك أن أحرز برونزية في الملاكمة في دورة بوسان الكورية الجنوبية 2002.
واستعدت القاضي لهذه الألعاب بالمشاركة في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر في تموز/يوليو الماضي إذ أحرزت الميدالية الفضية.
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