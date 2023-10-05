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أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

10/5/2023 6:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات، اليوم الخميس، في الأردن، 303 دنانير، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 265 دينارا.
وكانت استقرت أسعار الذهب محليا حيث سجل سعر بيع غرام الذهب للمواطنين من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 37.2 دينار، و35.5 دينار لغايات الشراء من المواطنين.
وتعد الأسعار الحالية مناسبة للشراء والاستثمار نظرا لانخفاضها الكبير بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية العام الحالي.

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