أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات، اليوم الخميس، في الأردن، 303 دنانير، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 265 دينارا.
وكانت استقرت أسعار الذهب محليا حيث سجل سعر بيع غرام الذهب للمواطنين من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 37.2 دينار، و35.5 دينار لغايات الشراء من المواطنين.
وتعد الأسعار الحالية مناسبة للشراء والاستثمار نظرا لانخفاضها الكبير بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية العام الحالي.
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