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محمد بن راشد: في يوم المعلم نشكر ونقدر المعلمين والمعلمات.. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا

10/5/2023 6:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر، والأنبياء معلمون للناس الخير، والقادة معلمون وقدوات لشعوبهم وذلك بمناسبة يوم المعلم العالمي.

ونشر سموه تدوينة في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" : "المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر ... الأنبياء معلمون للناس الخير .. القادة معلمون وقدوات لشعوبهم .. الأمهات والآباء معلمون في أسرهم .. والأم مدرسة ... كلنا معلمون .. وفي يوم المعلم نشكر ونقدر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية .. من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا .."

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