نغم صالح تنفصل عن نصر محروس وتقتحم عالم الراب

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- Khaberni) خبرني - انفصلت المغنية المصرية نغم صالح رسميا عن المنتج الفني نصر محروس، بعد 8 سنوات من التعاون معه.
وتراهن نغم صالح على طرح "ألبوم جديد"، يحمل ملامح مختلفة عن الأعمال التي قدمتها مع نصر محروس، وكانت سببا رئيسيا في شهرتها، ويحمل الألبوم عنوان "شلق".
ومن المقرر طرح الألبوم الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكانت نغم صالح تعاونت مع نصر محروس في عدد كبير من الأغنيات التي أحدثت ضجة وقت طرحها من أشهرها "عاملة نفسي نايمة" و"عالم افتراضي" و"بقينا خايفين"
يحتوي ألبوم "شلق" للمغنية نغم صالح على 6 أغنيات، وتغير خلاله "جلدها الموسيقي" وتقتحم لأول مرة عالم "الراب"، كما تمزج بين الغناء الشرقي والطرب "الأورينتال" مع موسيقى "الهيب هوب والراب" ولمسات من الموسيقى الإلكترونية و"الفيوجن" تحت مسمى "الأورينتال راب"، ويرى نقاد أن اتجاه نغم صالح الجديد يعد مغامرة موسيقية مختلفة عن موسيقى الراب السائدة في الوقت الحالي.
وتخوض نغم صالح تجربة الكتابة والتلحين في ألبومها الجديد لأول مرة، وتتعاون فيه مع "البروديوسر" خالد برجونا، الذي يتولى مهمة الإنتاج الفني والموسيقي لجميع أغنيات الألبوم.
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