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نغم صالح تنفصل عن نصر محروس وتقتحم عالم الراب

10/5/2023 5:29:02 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انفصلت المغنية المصرية نغم صالح رسميا عن المنتج الفني نصر محروس، بعد 8 سنوات من التعاون معه.

وتراهن نغم صالح على طرح "ألبوم جديد"، يحمل ملامح مختلفة عن الأعمال التي قدمتها مع نصر محروس، وكانت سببا رئيسيا في شهرتها، ويحمل الألبوم عنوان "شلق".

ومن المقرر طرح الألبوم الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكانت نغم صالح تعاونت مع نصر محروس في عدد كبير من الأغنيات التي أحدثت ضجة وقت طرحها من أشهرها "عاملة نفسي نايمة" و"عالم افتراضي" و"بقينا خايفين"

يحتوي ألبوم "شلق" للمغنية نغم صالح على 6 أغنيات، وتغير خلاله "جلدها الموسيقي" وتقتحم لأول مرة عالم "الراب"، كما تمزج بين الغناء الشرقي والطرب "الأورينتال" مع موسيقى "الهيب هوب والراب" ولمسات من الموسيقى الإلكترونية و"الفيوجن" تحت مسمى "الأورينتال راب"، ويرى نقاد أن اتجاه نغم صالح الجديد يعد مغامرة موسيقية مختلفة عن موسيقى الراب السائدة في الوقت الحالي.

وتخوض نغم صالح تجربة الكتابة والتلحين في ألبومها الجديد لأول مرة، وتتعاون فيه مع "البروديوسر" خالد برجونا، الذي يتولى مهمة الإنتاج الفني والموسيقي لجميع أغنيات الألبوم.

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