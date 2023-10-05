المدعية العامة في نيورك تحذر ترامب

خبرني - مع انتهاء اليوم الثاني من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال بقيمة 250 مليون دولار، حذرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، من أن "عرض ترامب قد انتهى". وأثناء حديثها للصحافة خارج قاعة المحكمة يوم الأربعاء، تناولت جيمس تعليقات الرئيس السابق حيث حذرته من أنها لن تتعرض للتخويف. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما هي التعليقات التي ذكرتها جيمس على وجه التحديد حيث تحدث ترامب عنها بشكل سلبي سواء عبر الإنترنت أو أمام الصحفيين خارج قاعة المحكمة في نيويورك هذا الأسبوع، إلا أن جيمس أكدت أن التعليقات التي تم الإدلاء بها لا أساس لها من الصحة وأنها "ليست أكثر من مجرد حيلة سياسية". وقالت إن "تعليقات ترامب كانت مسيئة، ولا أساس لها من الصحة، وكانت خالية من أي حقائق أو أي دليل. لقد كانت تعليقات تدعو إلى العنف، تعليقات يمكن أن أصفها بأنها اصطياد عنصري". وأضافت: "تم رفع هذه القضية ببساطة لأنها كانت قضية شارك فيها أفراد في ممارسة الاحتيال، ولن أقف مكتوف الأيدي وأسمح لأي شخص بتخريب القانون، ولن أتعرض للتخويف، وبالتالي فإن السيد ترامب لم يعد هنا.. انتهى عرض دونالد ترامب. ولم يكن هذا أكثر من مجرد حيلة سياسية". وكان القاضي في القضية آرثر إنغورون أعلن أن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب". وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى تضخيم قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

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