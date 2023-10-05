اطباء جدد ينضمون لمركز الحسين - أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انضم نخبة من الأطباء الجدد إلى كادر مركز الحسين للسرطان.
وذكر المركز عبر منشور له في فيس بوك، اليوم الخميس :" فخورون بانضمام نخبة من الأطباء إلى كادر مركز الحسين للسرطان، ممّن سيكرّسوا خبراتهم الطويلة في اختصاصات جراحة الأورام، وجراحة الروبوت، والأمراض الصدرية والعناية المركزة، من أجل تقديم أحدث سبل العلاج لمرضى المركز"
وتاليا أسماء الأطباء في صورة عبر موقعنا:
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