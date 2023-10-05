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اطباء جدد ينضمون لمركز الحسين - أسماء

10/5/2023 5:29:01 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انضم نخبة من الأطباء الجدد إلى كادر مركز الحسين للسرطان.

وذكر المركز عبر منشور له في فيس بوك، اليوم الخميس :" فخورون بانضمام نخبة من الأطباء إلى كادر مركز الحسين للسرطان، ممّن سيكرّسوا خبراتهم الطويلة في اختصاصات جراحة الأورام، وجراحة الروبوت، والأمراض الصدرية والعناية المركزة، من أجل تقديم أحدث سبل العلاج لمرضى المركز"

وتاليا أسماء الأطباء في صورة عبر موقعنا:


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