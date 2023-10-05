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حمدان بن محمد: دبي تواصل دورها محطة مركزية ووجهة للأفكار الريادية والمشاريع الطموحة

10/5/2023 5:28:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من رواد أعمال وخبراء من 30 شركة عالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتهم
في برنامج مسرعات "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي".

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":
"التقيت مجموعة من رواد أعمال وخبراء من 30 شركة عالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتهم في برنامج مسرعات "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" للارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية والإعلامية لمستويات غير مسبوقة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ... مستندين على خبراتنا في تصميم وصنع المستقبل وبنيتنا التحتية التكنولوجية والتشريعية وكفاءاتنا الوطنية وشراكاتنا الإقليمية والعالمية، تواصل دبي دورها كمحطة مركزية ووجهة للأفكار الريادية والمشاريع الطموحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل للجميع.".

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