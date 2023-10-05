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حجم اكتتاب «إي دي سي كوربوريشن» يتخطى المعروض بأكثر من عشر مرات

10/5/2023 5:28:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين «القابضة» (ADQ)، و«شيميرا للاستثمار» عن اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة، وتم جمع تمويل قدره 734 مليون درهم مع تسجيل إجمالي طلب تخطى 8 مليارات درهم، وهذا يعني أن حجم الاكتتاب تخطى المعروض بأكثر من عشر مرات، وقد جذب عرض الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة طلباً قوياً من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.

تأتي استكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، والذي يتم تنفيذه بالتوازي مع أول عملية اندماج في المنطقة لشركة استحواذ ذات غرض خاص، في أعقاب الإعلان يوم 19 سبتمبر 2023 عن قيام شركة إي دي سي كوربوريشن بإبرام اتفاقية مع شركة «المتحدة للطباعة والنشر» ذات الملكية الفردية المحدودة («UPP»)، والتي مقرها في أبوظبي، وتخضع عملية الاندماج إلى تصويت المساهمين، والمتوقع أن يجري في 12 أكتوبر 2023.

وستقوم شركة «إي دي سي كوربوريشن» بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ)، بسعر 10 دراهم إماراتي للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، وكونه جزءاً مع عملية الاندماج، ستقوم «إي دي سي كوربوريشن» بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ)، بسعر إصدار قدره 10 دراهم إماراتي للسهم الواحد لشركة «القابضة» ADQ كونه مقابلاً لتحويل ملكية شركة UPP. وبعد الاندماج ستظل «القابضة» ADQ أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة، وعند اكتمال الصفقة سيتوفر لدى «المتحدة للطباعة والنشر» مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم، من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص، والأموال عبر الاستثمارات الخاصة. ستتيح هذه الإيرادات دعم فرص النمو العضوي، وغير العضوي لشركة UPP، ويُظهر الاكتتاب الزائد الثقة القوية لدى المستثمرين بأطروحة الاستثمار الخاصة بشركةـ UPP.

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