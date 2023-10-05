أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 أكتوبر

حققت أسعار العملات العربية ثباتاً مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 أكتوبر.

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 98.80جنيه للشراء 99.85 جنيه للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 98.09 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

ولامس سعره في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري نحو 98.80جنيه للشراء 99.85 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ولامس سعره في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وفي بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.