أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت أسعار العملات العربية ثباتاً مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 أكتوبر.
الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.
ووصل سعره في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 98.80جنيه للشراء 99.85 جنيه للبيع.
وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 98.09 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.
ولامس سعره في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري نحو 98.80جنيه للشراء 99.85 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي
سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.
ولامس سعره في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.
وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.
وفي بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.
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