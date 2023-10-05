«دناتا» تحتضن 23 ألف موظف وتقدم خدماتها لـ 190 شركة طيران

تحتفل «دناتا» بيوم الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمات الرئيسية، التي قدمتها فرقها المتخصصة في صناعة الطيران في الدولة على مدى العقود الستة الماضية.

ويعمل لدى مجموعة «دناتا» حالياً أكثر من 23 ألف موظف، وتقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب، والبضائع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وتساعد فرقها المتخصصة لخدمة العملاء أكثر من 86 ألف مسافر يومياً، وتتعامل مع أكثر من 220 ألف حقيبة، وتدير 580 رحلة، وتنقل 1600 طن من البضائع في دبي. وإضافة إلى ذلك تضمن خدمات «مرحبا» للصالة والاستقبال والمساعدة رحلة مطار سلسة لأكثر من 8000 مسافر يومياً. وتُحمّل «دناتا» أيضاً أكثر من 25 ألف وجبة يومياً، من خلال مشروعها المشترك «ألفا» لخدمات الطيران في مطاري الشارقة، ورأس الخيمة الدوليين.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: «يشرفنا في يوم الطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أن نحتفل مع السلطات المختصة، وشركائنا، وفريق عملنا بالإنجازات الرائعة، التي حققتها صناعة الطيران المحلية».

وأضاف: «حفلت رحلة «دناتا»، منذ تأسيسها في عام 1959 بالتفاني والابتكار والالتزام المتواصل بالتميز في الخدمة، ونحن فخورون للغاية باستعراض الدور الفعّال، الذي لعبته شركتنا في نجاح ونمو صناعة الطيران في دبي، والإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق مزيد من تطوير هذه الصناعة، التي تُعد محركاً حيوياً للتقدم والنمو الاقتصادي، وذلك بمواصلة تقديم أفضل الخدمات عبر عملياتنا الشاملة».

تأسست «دناتا» في يناير 1959 كونها وكالة سفريات مقرها دبي بموظفين اثنين، وواصلت منذ ذلك الحين توسيع عملياتها وخدماتها، ونمت لتصبح لاعباً محورياً في نجاح ونمو دبي، وصناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعض المعالم في مسيرة نمو وتطور «دناتا» خلال 64 عاماً:

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لعبت دوراً أساسياً في تصميم مطار دبي الدولي في الستينيات ومبانيه الثلاثة لاحقاً

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أنجزت أول عملية صيانة طائرة في مبنى مطار دبي الدولي بعد تجديده وافتتاحه في عام 1971

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أطلقت خدمات الضيافة الشهيرة في المطارات «مرحبا» في عام 1991

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مدّت عملياتها إلى مطار دبي وورلد سنترال في عام 2010

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افتتحت مركزاً جديداً لخدمة عملاء التصدير ومركز تحكم متكامل للشحن في المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) في عام 2016

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أنجزت أول خدمة «خضراء» في دولة الإمارات العربية المتحدة لإحدى طائرات فلاي دبي في مطار دبي الدولي في عام 2019، وذلك بفضل استثماراتها المستمرة في معدات الدعم الأرضي الكهربائية، التي لا تصدر أي انبعاثات

وإضافة إلى نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة حققت «دناتا» قفزة هائلة بإطلاق أولى عملياتها الخارجية، «جيريز دناتا» في باكستان عام 1993، ومهدت هذه الخطوة الاستراتيجية الطريق لتوسيع عمليات «دناتا» العالمية، من خلال الاستحواذ والشراكات، عدا عن النمو الذاتي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتطورت «دناتا» لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في قطاعات الطيران والتموين والبيع بالتجزئة والسفر، وتوفر حالياً خدمات آمنة وعالية الجودة في أكثر من 30 دولة، عبر القارات الست.