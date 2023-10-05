«أدنوك» تُوقع اتفاقيات مع 30 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية بقيمة 10 مليارات درهم

أعلنت «أدنوك» عن توقيع اتفاقيات جديدة مع 30 شركة للتصنيع المحلي لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد، التي تسهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال «منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال»، الذي استضافته الشركة اليوم، ضمن معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، والذي يعقد حالياً في أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات تصنيع منتجات محلياً، تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك»، كما تدعم الاتفاقيات هدف «أدنوك» المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار( في خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتسهم الاتفاقيات في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك».

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «أثبت مفهوم «اقتصاد الصقر» المتنامي لإمارة أبوظبي قدرته على تجاوز التحديات العالمية، عبر تحقيق معدلات نمو قوي في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة اقتصادية صديقة للأعمال تواصل استقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم إلى القطاع الصناعي في أبوظبي».

وأضاف: «يتماشى استثمار «أدنوك» في توطين سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة مع استراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي، و«استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تسهم في تسريع النقلة النوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، وعبر كل هذه الجهود ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 53% بنهاية الربع الأول من 2023، ونحن نواصل إطلاق المبادرات لتطوير سلسلة توريد وقيمة محلية، لتعزيز منظومة الاستثمار الصناعي، وتلبية احتياجات المستثمرين، كما نشجع الشركات الصناعية ورواد الأعمال على مواصلة الاستفادة من الفرص، التي تتيحها «أدنوك» لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».



من جانبه قال عمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تفتخر دولة الإمارات بامتلاكها قطاعاً صناعياً تنافسياً يوفر منتجات مبتكرة وتقنيات حديثة، ويعد توطين سلاسل التوريد الرئيسية عاملاً مهماً، لضمان استمرارية الجهود، التي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي،

واستعرض «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» العديد من الفرص المهمة المتوفرة للموردين لفتح منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائم منها في الإمارات، حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا الفريدة، التي توفرها الدولة، والتي تشمل منشآت البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأعمال، ومنتجات الطاقة النظيفة مثل ألواح الطاقة الشمسية منخفضة التكاليف، ومنتجات الهيدروجين الأخضر والبطاريات».

من جهته، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تعد «أدنوك» محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها ومساهمتها، من خلال خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية للقطاع الخاص، لتلبية احتياجاتها من المنتجات الصناعية، ضمن مساعيها المستمرة، للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات، وتسهم الاتفاقيات، التي وقعتها «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لمواطني دولة الإمارات من أصحاب الكفاءات، وفيما تعمل الشركة على تسريع جهود خفض انبعاثات عملياتها تعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية لمنتجات بقيمة مليارات الدراهم، وتنتهز «أدنوك» هذه المناسبة لتدعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والانضمام إليها في جهودها لتعزيز نمو القطاع الصناعي».



ومن المنتجات التي ستستفيد «أدنوك» من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات معدات الحماية الشخصية، التي ستعزز سلامة العمليات عبر مختلف شركات المجموعة، إلى جانب «أنظمة بطاريات تخزين الطاقة» و«وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة»، التي يتم صناعتها في الدولة، حيث ستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل، لتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة لعميات شركات «أدنوك البرية»، و«أدنوك البحرية»، و«أدنوك للحفر».

شارك في «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» أكثر من 1000 شخص، حيث استعرضت الشركة خلال فعالياته العديد من فرص التصنيع المحلية، بقيمة مليارات الدراهم لمجموعة من المنتجات الصناعية الأساسية، ضمن مشتريات الشركة المتوقعة للعامين المقبلين، ويسهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك»، كما يدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق في سعيها للحد من انبعاثات عملياتها، وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.