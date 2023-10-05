دبي تبرم شراكة استراتيجية تاريخية مع ريال مدريد

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن عقد شراكة استراتيجية تاريخية مع ريال مدريد النادي العريق لكرة القدم، حيث سيستفيد الطرفان اللذان يتمتعان بمزايا مشتركة مثل القيم والطموح والسعي للتميز والابتكار، من فرص النمو الجديدة الناجمة عن هذا التعاون المشترك، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة للمشجعين وعشاق ومتابعي ريال مدريد. كما يأتي هذا التعاون لدعم الخطط الطموحة للإمارة ضمن أجندة دبي الإقتصادية D33.



وتتماشى المكانة التي تتميز بها دبي كرائدة في الترفيه الرياضي وبالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم مع خططها الطموحة لتعزيز مكانتها من بين أفضل ثلاث مدن عالمية. فيما تشمل هذه الشراكة الممتدة لعدة سنوات، وتبدأ في أكتوبر الجاري، فريقي ريال مدريد لكرة القدم من الرجال والسيدات، فيما ستضفي لمسة دبي على سانتياغو برنابيو، لتقدم للمشجعين تجارب وخدمات لا تُنسى وفق أعلى المعايير.

وقد جرى في صالة الأساطير بمدينة ريال مدريد legendary Sala de Juntas

تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة بحضور سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الإقتصاد والسياحة بدبي، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وخوسيه أنخيل سانشيز، الرئيس التنفيذي للنادي، وإميليو بوتراغينيو، أسطورة ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسية.

وفي تعليق له على ذلك، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية وفق أجندة دبي الاقتصاديةD33 ، وكذلك جعلها المدينة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فإننا سعداء بهذه الشراكة التاريخية مع أحد أفضل النوادي العالمية العريقة وهو ريال مدريد، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون المشترك المبني على رؤية وقيم مشتركة إلى فتح آفاق جديدة لكلا الطرفين".



وقال إميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد: "نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع دائرة الإقتصاد والسياحة بدبي كأول شريك وجهة لنا في النادي، وتعرف دبي عالمياً بإلتزامها الدائم وسعيها المستمر لتقديم أفضل ما لديها وهو ما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا. ويسرنا تقديم هذه الوجهة العالمية للملايين من عشاق النادي حول العالم".



ويأتي هذا التعاون المشترك في ظل النجاح الذي تتميز به دبي والذي يعكس العلاقات القوية التي استطاعت تأسيسها بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية، ومن بينها الشراكة طويلة الأجل التي عززتها طيران الإمارات مع النادي الملكي منذ العام 2011. كما أنه يأتي في توقيت مثالي مع اقتراب افتتاح مدينة ترفيهية لريال مدريد في دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط، حيث ستشمل هذه المدينة التي تعتبر الاولى من نوعها في العالم على أقسام مختلفة مثل المتحف، والألعاب الترفيهية وكذلك مهارات كرة القدم ومحلات للمأكولات، إلى جانب متاجر بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بالتاريخ العظيم للفريق.



وأختتم سعادة عصام كاظم قائلا: "إننا نتطلع إلى تحقيق النجاح والإنجازات مع ريال مدريد، انطلاقاً من إلتزامنا المتبادل بالتميز والقيادة والموهبة والابتكار".