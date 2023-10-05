دبي تحتضن أكبر صالة عرض مستقلة لوكيل ماكلارين في العالم

أعلنت ماكلارين دبي، الوكيل وشريك التجزئة الرسمي لشركة ماكلارين أوتوموتيف في إمارة دبي وأكبر وكيل مستقل لسيارات ماكلارين في العالم، عن الافتتاح الرسمي لأكبر صالة ماكلارين مستقلة في العالم. وتتخذ الصالة الجديدة المميزة موقعاً رئيسياً على شارع الشيخ زايد، ضمن مجمع ماكلارين دبي الذي يضم أكبر مركز خدمة مخصص لماكلارين على مستوى العالم، والذي تم افتتاحه عام 2022.

وتعزّز الصالة الجديدة المتطورة التي تشغّلها ماكلارين دبي، ممثلة بشركة Performance Tuning L.L.C، وهي جزء من مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، حضور ماكلارين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف، حفل الافتتاح الكبير إلى جانب أكثر من 200 من العملاء وكبار الشخصيات الذين استمتعوا بالكشف الإقليمي عن سيارة ماكلارين 750S الجديدة المذهلة. وتخلّل الحفل الذي أقيم في وسط دبي عرض ضوئي مبهر أضاء السماء وكان من الممكن رؤيته على بعد أميال من صالة العرض الجديدة. كما شهدت الفعالية المميزة الكشف عن سيارة ماكلارين 750S الجديدة المذهلة، بالإضافة إلى عرض سيارات ماكلارين الشهيرة ومن بينها ماكلارين P1، وماكلارين Senna، وSpeedtail، و765LT.

وفي هذا الإطار، قال مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: «أتوجّه بالتهنئة إلى فريق ماكلارين دبي على إطلاق صالة العرض الجديدة المذهلة. تعتبر دبي أكبر أسواق ماكلارين في دولة الإمارات، ويشكّل هذا الافتتاح التاريخي محطة مهمة في مسيرة نموّ ماكلارين العالمي، كما أنها تعزز حضورنا في المنطقة. وستسهم هذه المنشأة الجديدة في توفير تجربة ملكية لا تضاهى لعشاق ماكلارين في دولة الإمارات العربية المتّحدة تتجاوز مجرّد اقتناء واحدة من أرقى السيارات الخارقة في العالم، حيث سنتيح لهم المشاركة في رسم ملامح تاريخ ماكلارين في المنطقة.»

من جهته، قال جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة: «نفخر بإطلاق أكبر صالة عرض ماكلارين في العالم هنا في دبي. فهذه المنشأة الجديدة تؤكد التزامنا بنجاح ماكلارين في دبي والإمارات الشمالية، وبالجمع بين الأداء الملفت والتميز الهندسي اللذين تشتهر بهما سيارات ماكلارين الخارقة. كما نلتزم بتوفير تجربة ملكية استثنائية للعملاء وبمواصلة تجاوز توقعاتهم دائماً.»

وتبلغ مساحة صالة مكلارين الجديدة 950 متراً مربعاً، وتضم منطقة عرض ضخمة لمختلف السيارات. وبالإضافة إلى صالة عرض السيارات وأكشاك خدمة العملاء، تشمل منشأة ماكلارين دبي الجديدة استوديو لعمليات ماكلارين الخاصة حيث يمكن للعملاء تخصيص سياراتهم الجديدة بطرق لا تحصى.

وتضاف هذه المنشأة إلى مركز الخدمة الحالي في دبي الذي تم افتتاحه في مايو 2022 ويمتد على مساحة تفوق الـ3400 متر مربع. يضم المركز ستة مناطق عمل، ويديره فريق متخصص من المهندسين المتدربين الذين يتمتعون بخبرة أكثر من 40 عاماً في ماكلارين. كما أنه يستوعب 150 مركبة شهرياً وهو قادر على مواكبة النموّ المستدام لعلامة ماكلارين التجارية في سوق دولة الإمارات المهم.