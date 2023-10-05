مصفوفة الذكاء الإسكاني التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن أفضل الممارسات العالمية

حازت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مؤخراً، على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة التحوّل الرقمي في الدورة التاسعة لمسابقة أفضل الممارسات الدولية (IBPC)، وذلك عن مصفوفة الذكاء الإسكاني التابعة لها.

ويسلّط هذا التكريم الضوء على التزام المؤسّسة ببذل كافة الجهود لتطوير منظومة العمل في قطاع الإسكان وتعزيز تجربة المتعاملين ودعم تنافسية المؤسسة. كما يضع مصفوفة الذكاء الإسكاني ضمن أعلى تصنيف متميز لأفضل الممارسات العالمية.

وتعتمد مصفوفة الذكاء الإسكاني الفائزة بالجائزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة ومجموعة واسعة من مصادر البيانات. وتكمن وظيفتها الرئيسية في تبسيط عملية طلبات الإسكان، حيث تتمكن من التعرف بسرعة على المتقدمين المؤهلين باستخدام مصادر بيانات موثوقة. وتسهم في خفض زمن معالجة الطلبات بشكل كبير وتقلل مستوى تدخل العنصر البشري في معالجة البيانات، حيث تم تقليله من أيام إلى دقائق معدودة. بالإضافة إلى ذلك، أدى تنفيذ هذه المصفوفة إلى خفض التكاليف بنسبة 80% وزيادة الإنتاجية، وتحسين كبير في الرضا العام عن خدماتها، حيث حققت المركز الأول على مستوى حكومة دبي عن سعادة المتعاملين والموظفين.

وأعرب السيد محمد الشحي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن فخره بهذا الإنجاز الرائد للمؤسسة، قائلاً: " يعكس حصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جائزة مسابقة أفضل الممارسات الدولية (IBPC) عن مصفوفة الذكاء الإسكاني التزامنا بتحقيق أعلى معايير الإسكان في دولة الإمارات، ويجسّد أيضًا التزامنا الثابت بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة والسّير على نهجها الطموح. وتتمحور جهودنا في المؤسّسة باستمرار حول تحسين خدماتنا، وتعزيز الاستدامة، ودعم تنافسيتنا، مما يسهم في تحقيق إستراتيجيتنا الرئيسية لضمان الحياة الكريمة والاستقرار لمواطنينا من خلال تقديم حلول إسكانية استباقية ومستدامة، مدعومة بسياسات مرنة وشراكات إستراتيجية."

وتعد مسابقة أفضل الممارسات الدولية جزءًا من مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER)، ومقره في نيوزيلندا. وهي منصة دولية تعمل على تعزيز المعايير المقارنة والبحث عن التميز في قطاع الأعمال وأفضل الممارسات. وهي مكرسة لتعزيز ثقافة التميز بين المؤسسات، وتشجيع مشاركة وتبني أفضل الممارسات عبر مختلف القطاعات عالميًا.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل إنجازات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الحافل. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.