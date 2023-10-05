«غوغل» تزود مساعدها الافتراضي بأدوات «بارد» للذكاء الاصطناعي

تعتزم شركة «غوغل» إصدار نسخة من مساعدها الافتراضي قريباً، والتي ستعمل بأدوات الذكاء الاصطناعي، التي يوفرها برنامجها للدردشة الآلية «بارد»، ما يساعد المستخدمين على التعامل مع المهام الأكثر تعقيداً.

قالت الشركة: إن المساعد الافتراضي الجديد المسمى «أسيستانت ويذ بارد» سيكون متاحاً للاختبار قريباً، على أن يُطرح للجمهور في الأشهر المقبلة. سيزود هذا الإصدار المساعد، الذي يعين مستخدمي أجهزة «أندرويد» و«غوغل» على إكمال المهام والعثور على المعلومات، ببعض قدرات «بارد»، وهو روبوت دردشة يحاكي «تشات جي بي تي» ذا الشعبية الكبيرة، الذي طورته «أوبن إيه آي».

وقالت سيسي هسياو، نائبة رئيس «غوغل»: «الذكاء الاصطناعي التوليدي يتيح فرصاً جديدة لبناء مساعد رقمي أكثر حدساً وذكاء وقدرة على تلبية الطلبات الشخصية لكل فرد».

وبينما يتنافس عمالقة التكنولوجيا للاستفادة من تطور الذكاء الاصطناعي تعمل «غوغل» على دمج مجموعة منتجاتها الواسعة مع هذه التكنولوجيا، ففي الشهر الماضي قالت الشركة التابعة لـ«ألفابت» إنها ستزود خدمات مثل «جي ميل» و«مابس» و«دوكس» و«يوتيوب» بربوت الدردشة الخاص بها «بارد».

وخلال مؤتمر للكشف عن أحدث الأجهزة بمقرها الواقع في بير 57 بمانهاتن، ساق ريك أوسترلوه رئيس قسم الأجهزة في «غوغل» كذلك طرقاً أخرى تدمج بها الشركة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقاتها وخدماتها، حيث يمكنه إنشاء وسائط جديدة مثل النصوص والمقاطع المصورة بأوامر بسيطة، وقال أوسترلوه: إن تطبيق «غوغل هوم» سيطرح العام المقبل ميزات تجريبية مثل ملخص ما يدور حول الباب الأمامي للمنزل، والقدرة على السؤال عن وضع الطرود بلغة طبيعية.

يتنافس مساعد «غوغل» مع «سيري» من «أبل»، و«أليكسا»، الذي طورته «أمازون»، لتصبح قدرات الذكاء الاصطناعي جبهة جديدة للمنافسة في هذه السوق، ويمكن العثور على المساعد الذكي على هواتف الشركة ومكبرات الصوت الذكية، والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر الأخرى.