«أدنوك» تطور مشروع حقلي «الحيل» و«غشا» بـ 62 مليار درهم

أعلنت «أدنوك» عن قرار الاستثمار النهائي، وترسية عقود لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» البحري بـ 62 مليار درهم، والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، ما يعزز إرث «أدنوك» في الإنتاج المسؤول للطاقة، ويدعم طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.



وتبلغ قيمة العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتنفيذ حزمة الأعمال البحرية 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار)، وتبلغ قيمة العقد الثاني للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتنفيذ حزمة الأعمال البرية 32 مليار درهم (8.74 مليارات دولار).

ويقع مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» للغاز في المنطقة البحرية لإمارة أبوظبي، ويعد جزءاً من امتياز «غشا»، أكبر مشروع للغاز البحري في العالم.

ويتألف امتياز «غشا»، من حقول «الحيل»، و«غشا»، و«هير دلما»، و«سطح»، و«بو حصير»، و«نصر»، و«صرب» و«الشويحات»، و«مبرز» البحرية، وسينتج مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، الغاز من حقلي «الحيل» و«غشا»، وسيكون مركزاً للحقول البحرية الأخرى الواقعة ضمن منطقة الامتياز.

وعملت «أدنوك» بشكل وثيق مع شركائها في الامتياز وهيئة البيئة- أبوظبي، بهدف حماية النظم البيئية المحلية، حيث تضمن المشروع إجراء واحدة من أكبر الدراسات المسحية للبيئة البحرية في الإمارات، كما يسهم استخدام الجزر الاصطناعية في خفض عمليات التجريف والحفر، وتوفير أماكن وموائل إضافية للحياة البحرية.

ويضم امتياز «غشا» كلاً من شركات «أدنوك»، و«إيني»، و«أو إم في»، و«وينترشال دي إي أيه» و«لوك أويل».

وتمت ترسية عقود مشروع تطوير حقل «دلما» للغاز في نوفمبر 2021، وهو واقع أيضاً ضمن منطقة «امتياز غشا»، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقول «هير دلما» و«سطح» و«بو حصير»، بحلول عام 2025.

وتم توقيع عقود المشروع خلال فعاليات «أديبك 2023»، أكبر تجمع لقطاع الطاقة في العالم، حيث شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، اللذين يعدان جزءاً من امتياز «غشا»، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط «أدنوك» لتطوير أعمالها في مجال الغاز، وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج «أدنوك»، لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود، التي تقوم بترسيتها.

وقال عبدالمنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يمثل قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» خطوة مهمة لـ«أدنوك» وشركائها الدوليين، ويسعدنا تطوير هذا المشروع الرائد بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، بما يعزز قدرة الشركة بشكل كبير على التقاط الكربون، وجهودها لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات».

ويدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل، حيث يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويسهم في رفع قدرة التقاط الكربون، التي التزمت «أدنوك» بالوصول إليها إلى نحو 4 ملايين طن سنوياً، وسيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كونه بديلاً عن الغاز المستخدم كونه مصدراً للوقود، ما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير، كما سيستفيد المشروع أيضاً من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.

وسيدعم التقاط الكربون من حقلي «الحيل» و«غشا» استراتيجية «أدنوك» الموسعة لإدارة الكربون، والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين كل مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات، ويأتي قرار الاستثمار النهائي بعد إعلان «أدنوك» مؤخراً عزمها مضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون، لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

ويشمل العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد تنفيذ حزمة الأعمال البحرية، بما يتضمن المرافق في الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وتمت ترسيته على المشروع المشترك، الذي يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة «سايبم اس. بي. ايه».

ويشمل العقد الثاني تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لحزمة الأعمال البرية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ومناولة ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وتمت ترسيته على شركة «تكنيمونت اس. بي. ايه».