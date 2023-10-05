له فوائد صحية لا تحصى.. اكتشفي فوائد المشي

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- Khaberni) خبرني - يعتبر المشي من الأنشطة الرياضية المهمّة، حيث يستخدم العضلات الهيكلية الكبيرة في الجزء السفلي من الجسم، وله فوائد صحية لا تحصى. اكتشفي فوائد المشي في الموضوع الآتي، وفق الدراسات:
1. المشي مفيد للقلب يقلل المشي من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويخفّض ضغط الدم، وعندما يتم القيام به بسرعة كافية، فإنه يحسّن اللياقة القلبية التنفسية. تشير النتائج إلى أن هذا الأمر أكثر أهمية إذا كنت تعانين من القلق أو الاكتئاب.
2. المشي يبني قوة العظام المشي هو نشاط حمل الوزن الأكثر شيوعاً، فهو يبني قوة العظام، ويبطئ عملية هشاشة العظام، إذا ما تمت مزاولته بانتظام.
3. المشي يقوّي العضلات والمفاصل إن تضمين رياضة المشي حياتنا اليومية يساهم في تقوية عضلات الساقين والعضلات الأساسية والجذع السفلي، مما يساعد في الحفاظ على التوازن والاستقرار مع التقدم في العمر. يساعد المشي أيضاً في الحفاظ على مرونة المفاصل.
4. المشي يحرق السعرات الحرارية
المشي، بغض النظر عن شدّته وسرعته، يستخدم الطاقة وبالتالي يمكن اللجوء إليه لإنقاص الوزن. المشي أول شيء في الصباح يمكن أن يساعد أيضاً في التحكم في الشهية لبقية اليوم.
5. المشي يحسِّن السيطرة على الأنسولين تشير الدراسات إلى أن المشي بعد تناول الوجبة يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من تراكم الدهون في البطن المرتبطة بالأمراض الأيضية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري ومشاكل الكبد. وذلك لأنَّ الحركة تحسِّن طريقة استجابة الجسم للأنسولين. ربما يكون من المفيد الإطلاع على علاج التوتر.
6. المشي يمكن أن يبطئ الشيخوخة البيولوجية أنشأ الباحثون في جامعة ليستر علاقة سببية بين سرعة المشي وطول التيلوميرات (الأغطية التي تحمي الحمض النووي لدينا وتشير إلى عمرنا). مما يُبطئ الشيخوخة البيولوجية والأمراض.
7. المشي يقلل من القلق والتوتر لا تقتصر آثار المشي على الجانب الجسدي، بل تشمل أيضاً فوائد نفسية وعلاقات اجتماعية أفضل. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف أو المتوسط، يمكن أن تكون التمارين الرياضية مضاداً فعالاً للاكتئاب، في حين أن اتباع روتين منتظم للمشي يمكن أن يوفر إحساساً بالهدف ويحسن المزاج. يبدو أن الحفاظ على شدّة معتدلة يمثل إستراتيجية فعّالة طويلة المدى للحفاظ على الصحة العقلية.
8. المشي يعزز مستويات فيتامين دي يعد الخروج في الهواء الطلق، للمشي بشكل مثالي، أحد أفضل الطرق لدعم مستويات فيتامين دي D، وذلك لأن هذا الفيتامين يتم إنتاجه عن طريق الجهاز العصبي المركزي والتعرّض لأشعة الشمس على الجلد. ومع ذلك، كوني حذرة، إذا كان لديك مستويات منخفضة من هذا الفيتامين، فإنك تخاطرين بالمعاناة من ضعف العضلات، مما قد يضرُّ باستقرارك وتوازنك.
9. المشي يحسن المناعة لقد وجد العلماء أن المشي في الغابة، بجوار الشلال (الهواء المتأين أكثر)، يزيد من مستويات الجسم المضادّ المسمى IgA. يلعب هذا الجسم المضاد دوراً مهماً في الأغشية المخاطية للفم والأنف والأمعاء؛ ويقوي المناعة ووظيفة الرئة.
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