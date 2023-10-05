له فوائد صحية لا تحصى.. اكتشفي فوائد المشي

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتبر المشي من الأنشطة الرياضية المهمّة، حيث يستخدم العضلات الهيكلية الكبيرة في الجزء السفلي من الجسم، وله فوائد صحية لا تحصى. اكتشفي فوائد المشي في الموضوع الآتي، وفق الدراسات:

1. المشي مفيد للقلب يقلل المشي من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويخفّض ضغط الدم، وعندما يتم القيام به بسرعة كافية، فإنه يحسّن اللياقة القلبية التنفسية. تشير النتائج إلى أن هذا الأمر أكثر أهمية إذا كنت تعانين من القلق أو الاكتئاب.

2. المشي يبني قوة العظام المشي هو نشاط حمل الوزن الأكثر شيوعاً، فهو يبني قوة العظام، ويبطئ عملية هشاشة العظام، إذا ما تمت مزاولته بانتظام.

3. المشي يقوّي العضلات والمفاصل إن تضمين رياضة المشي حياتنا اليومية يساهم في تقوية عضلات الساقين والعضلات الأساسية والجذع السفلي، مما يساعد في الحفاظ على التوازن والاستقرار مع التقدم في العمر. يساعد المشي أيضاً في الحفاظ على مرونة المفاصل.

4. المشي يحرق السعرات الحرارية

المشي، بغض النظر عن شدّته وسرعته، يستخدم الطاقة وبالتالي يمكن اللجوء إليه لإنقاص الوزن. المشي أول شيء في الصباح يمكن أن يساعد أيضاً في التحكم في الشهية لبقية اليوم.

5. المشي يحسِّن السيطرة على الأنسولين تشير الدراسات إلى أن المشي بعد تناول الوجبة يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من تراكم الدهون في البطن المرتبطة بالأمراض الأيضية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري ومشاكل الكبد. وذلك لأنَّ الحركة تحسِّن طريقة استجابة الجسم للأنسولين. ربما يكون من المفيد الإطلاع على علاج التوتر.

6. المشي يمكن أن يبطئ الشيخوخة البيولوجية أنشأ الباحثون في جامعة ليستر علاقة سببية بين سرعة المشي وطول التيلوميرات (الأغطية التي تحمي الحمض النووي لدينا وتشير إلى عمرنا). مما يُبطئ الشيخوخة البيولوجية والأمراض.

7. المشي يقلل من القلق والتوتر لا تقتصر آثار المشي على الجانب الجسدي، بل تشمل أيضاً فوائد نفسية وعلاقات اجتماعية أفضل. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف أو المتوسط، يمكن أن تكون التمارين الرياضية مضاداً فعالاً للاكتئاب، في حين أن اتباع روتين منتظم للمشي يمكن أن يوفر إحساساً بالهدف ويحسن المزاج. يبدو أن الحفاظ على شدّة معتدلة يمثل إستراتيجية فعّالة طويلة المدى للحفاظ على الصحة العقلية.

8. المشي يعزز مستويات فيتامين دي يعد الخروج في الهواء الطلق، للمشي بشكل مثالي، أحد أفضل الطرق لدعم مستويات فيتامين دي D، وذلك لأن هذا الفيتامين يتم إنتاجه عن طريق الجهاز العصبي المركزي والتعرّض لأشعة الشمس على الجلد. ومع ذلك، كوني حذرة، إذا كان لديك مستويات منخفضة من هذا الفيتامين، فإنك تخاطرين بالمعاناة من ضعف العضلات، مما قد يضرُّ باستقرارك وتوازنك.

9. المشي يحسن المناعة لقد وجد العلماء أن المشي في الغابة، بجوار الشلال (الهواء المتأين أكثر)، يزيد من مستويات الجسم المضادّ المسمى IgA. يلعب هذا الجسم المضاد دوراً مهماً في الأغشية المخاطية للفم والأنف والأمعاء؛ ويقوي المناعة ووظيفة الرئة.