5 أطعمة لا ينبغي تناولها مع الماء

MENAFN - Khaberni) خبرني - يميل البعض إلى شرب الماء أثناء تناول الطعام لكن يوجد بعض الأطعمة، التي يمكن أن تصبح ضارة عند تناولها مع الماء. إن هناك عددا قليلا من التركيبات، التي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم وعدم الراحة. نشرت صحيفة Times of India قائمة تتضمن خمس أطعمة لا ينبغي تناولها مع الماء، كما يلي:

1. الموز

يحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، لذا فإن تناولها مع الكثير من الماء يمكن أن يخفف من العصارة المعدية في المعدة، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء عملية الهضم. ينصح الخبراء بتناول الموز بمفرده أو مع الأطعمة التي تكمل قوامه ونكهته.

2. الحمضيات

إن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت والليمون هي بالفعل عصيرية وتحتوي على الكثير من الماء. يؤدي استهلاك الفاكهة الحمضية مع الماء الزائد إلى عدم الراحة في المعدة أو الشعور بالامتلاء. ومن الأفضل الاستمتاع بها باعتدال والانتظار قليلاً قبل شرب الماء.

3. الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، ويشتهر الزبادي كأحد منتجات الألبان المفيدة لصحة الأمعاء. إن شرب الماء مباشرة بعد تناول الزبادي يمكن أن يؤدي إلى التخلص من البروبيوتيك ويقلل من فعاليته. إذا كان الشخص يرغب في شرب شيء ما مع الزبادي، فيمكن أن يكتفي برشفة صغيرة من الماء أو أن يختار زبادي منكهًا مخففًا بالفعل بالسائل.

4. الأطعمة الحارة

يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار أو الصلصات الحارة، عدم الراحة عند دمجها مع كميات كبيرة من الماء. ينشر الماء الحرارة ويجعل الإحساس بالحرقان أسوأ. تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي خيارات أفضل لتبريد الفم عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

5. الأرز

إن شرب كميات كبيرة من الماء مع الأرز يمكن أن يخفف من أحماض المعدة اللازمة لعملية الهضم السليمة. في حين أنه من الجيد تناول كوب من الماء قبل أو بعد تناول الأرز، ينصح الخبراء بتجنب شرب الكثير أثناء تناول وجبة تشتمل على الأرز. ينبغي ترك بعض الوقت حتى يتم هضم الأرز قبل شرب المزيد من الماء.