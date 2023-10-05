الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبرت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة "غير كافية" نظراً لحجم المشكلة والحاحها.



ودعت غرينسبان، خلال مؤتمر صحفي، إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل، خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وقالت: "أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات... إنّها مشكلة مهمّة".

وأكّدت أنّ الجهود المبذولة، لا سيّما ضمن مجموعة العشرين أو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة ليست كافية. سكاي نيوز