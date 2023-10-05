صور- 14 قتيلًا و102 في عداد المفقودين بعد فيضان نهر بالهند

MENAFN - Palestine News Network ) نيودلهي/PNN- قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 14 شخصًا لقوا حتفهم ولا يزال 102، بينهم 22 من أفراد الجيش، في عداد المفقودين في شمال شرق الهند اليوم الخميس بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة في ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية؛ ما أدى إلى حدوث فيضانات في واد جبلي.

ولفتت السلطات إلى أن الكارثة، التي تسببت في أضرار لنحو 22 ألف شخص، هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا ويرجع السبب فيها إلى تغير المناخ.

وقال متحدث عسكري عبر منصة إكس، تويتر سابقًا "تجري عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا فضلًا عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق".

وتسببت عاصفة في سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال فترة وجيزة على بحيرة لوناك الجليدية أمس الأربعاء، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا الواقع على بعد نحو 150 كيلومترًا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية إن 26 شخصًا أصيبوا فيما فقد 102 حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. كما جرفت المياه 11 جسرًا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية وتعطيل الرحلات الجوية مع توقع سقوط المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في مناطق من ولاية سيكيم والولايات المجاورة.

رويترز