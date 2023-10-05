مبادلة تستثمر في شركة "أوستيم إمبلانت" الكورية الرائدة في مجال تصنيع مواد ومستلزمات زرع الأسنان

(MENAFN
- Edelman) 04 أكتوبر 2023؛ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة أوستيم إمبلانت (أوستيم)، التي تعد أكبر شركة في مجال تصنيع مواد زرع الأسنان في كوريا، وذلك بالتعاون مع "ام بي كيه بارتنرز" و"يونيسون كابيتال".
تحتل "أوستيم" المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة مصنعي مواد زرع الأسنان، ويمتد نشاطها عبر أكثر من 30 سوقاً على مستوى العالم. وتملك الشركة مرافق تصنيع في كل من كوريا والولايات المتحدة تقوم بتوفير مواد ومستلزمات زرع الأسنان والأجهزة الرقمية إلى جانب سلسلة متكاملة من الخدمات المساندة.
وتركز "أوستيم" على مساعدة أطباء الأسنان على تزويد مرضاهم بحلول علاجية متكاملة مريحة للأطباء والمرضى على حد سواء. وتقوم الشركة كل عام بتدريب أكثر من 110,000 طبيب أسنان من مختلف أنحاء العالم من خلال شبكة خاصة تضم 120 مركز تدريب.
وفي هذا الصدد، قالت كاميلا ماكابيلي لانقويل، رئيس وحدة علوم الحياة في شركة مبادلة للاستثمار: "في ظل الزيادة المستمرة في أمراض الأسنان وارتفاع الطلب على الخدمات التجميلية للأسنان على مستوى العالم، أصبحت الحلول العلاجية المتكاملة للأسنان تلعب دوراً حيوياً في تحسين الصحة العامة. ونحن سعداء بالتعاون مع "ام بي كيه بارتنرز" و"يونيسون كابيتال" من أجل مساعدة "أوستيم" على التوسع في توفير حلولها العلاجية المتكاملة والمتميزة في هذه الشريحة السوقية التي تشهد نمواً عالياً في القيمة، من أجل خدمة أطباء ومرضى الأسنان في كل مكان في العالم."
وبدوره، قال لوكا موليناري، رئيس قسم آسيا في قطاع الاستثمارات المباشرة في شركة مبادلة: "نحن نرى العديد من الفرص الجذابة في السوق الكورية ونتطلع لمساندة أوستيم في المرحلة القادمة من مسيرة نموها، بالتعاون مع شركائنا المتميزين."
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ملاحظات للمحررين
1. نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار:
شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.
تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.
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