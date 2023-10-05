فرنسا تبدأ سحب جنودها من النيجر هذا الأسبوع

وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليو/ تموز.

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