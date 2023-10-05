فرنسا تبدأ سحب جنودها من النيجر هذا الأسبوع

فرنسا تبدأ سحب جنودها من النيجر هذا الأسبوع
التاريخ
10/5/2023 5:14:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN- قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان اليوم الخميس، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع.
وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليو/ تموز.
(رويترز)
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