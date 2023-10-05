هيئة الأسرى: ثلاثة معتقلين مصابين أُدخلوا إلى ما تسمى عيادة سجن الرملة مؤخرا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد المعتقلين المرضى القابعين في مستشفى الرملة، ازداد مؤخرا، وذلك بعد نقل ثلاثة معتقلين مصابين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت، في بيان، اليوم الخميس، أن المعتقلين هم، داوود أبو عطية من بلدة العيسوية في محافظة القدس، تعرض لعدة إصابات بليغة في اليد والفخذ، ولا يستطيع تحريك جسده من الآلام، وورد أبو شيرين من محافظة جنين الذي يعاني من رصاصتين في القدم اليمنى من أسفل الركبة، حيث تم أخذ جلد من قدمه اليسرى لإغلاق مكان الجرح في القدم اليمنى، وهو يتنقل على كرسي متحرك، وناصر عبيات من محافظة بيت لحم الذي يعاني من إصابة في البطن وإصابة في القدم اليمنى، وهو الآن يتنقل على كرسي متحرك.

وقالت الهيئة، إنه يتواجد حاليا في مستشفى سجن الرملة 14 معتقلا، يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحية صعبة، وهم بحاجة إلى رعاية دائمة في ظل اكتظاظ عدد المعتقلين المرضى، وافتقار المستشفى إلى أدنى المقومات والاحتياجات الطبية، وتعمد ممارسة أسلوب الإهمال الطبي واستخدام المعتقلين حقل تجارب للعديد من الأدوية.



