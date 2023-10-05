أبطال أوروبا.. نيوكاسل يقسو على سان جيرمان ومان سيتي ينتصر وبرشلونة يتصدر

MENAFN - Amman Net) وجّه نيوكاسل يونايتد ضربة موجعة لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تغلب عليه 4-1، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتفع رصيد نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، الذي ما زال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء ميلان، الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولة، بالمركز الثالث برصيد نقطتين، وقبع بوروسيا دورتموند، بطل المسابقة عام 1997، في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وعلى ملعب "سانت جيمس بارك"، افتتح ميغيل ألميرون التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة الـ17، قبل أن يضيف دان بورن وشون (39) ولونغستاف (50) الهدفين الثاني والثالث للفريق الإنجليزي على الترتيب.

وقلّص لوكاس هيرنانديز الفارق بتسجيله هدفا لسان جيرمان في الدقيقة الـ56، غير أن فابيان شار أضاف الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تعادل دورتموند مع ضيفه ميلان من دون أهداف، وهذا التعادل السلبي الثاني للفريق الإيطالي في أول جولتين بدور المجموعات.

سيتي يصالح جماهيره

وفي ألمانيا أيضا، صالح مانشستر سيتي الإنجليزي جماهيره الغاضبة، وأعاد لها البسمة من جديد، بعد خيبة الأمل التي لحقت بها في الفترة الأخيرة.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا ومستحقا 3-1 على مضيفه لايبزيغ الألماني في المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا تعادل النجم الأحمر الصربي 2-2 مع ضيفه يونغ بويز السويسري.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد لايبزيغ عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل يونغ بويز والنجم الأحمر المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة وحيدة.

وبادر "السيتيزنز" بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة الـ25، لكن لويس أوبيندا تعادل للايبزيغ في الدقيقة الـ48.

وانتفض مانشستر سيتي في الوقت المناسب، بعدما أضاف (البديل) الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ84، في حين تكفل جيريمي دوكو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من

الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز، استعاد الفريق السماوي اتزانه من جديد، عقب خسارته في مباراتيه الماضيتين بهدف نظيف أمام نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وأمام وولفرهامبتون بنتيجة 1-2 في بطولة البريميرليغ.

فوز شاق

وفي المجموعة الثامنة، سجل البديل فيران توريس هدفا ليمنح برشلونة فوزا شاقا خارج أرضه على بورتو بهدف نظيف، وأنهى بطل إسبانيا اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد غافي قبل نهاية المباراة بدقائق.

واستغل توريس هفوة من لاعب وسط بورتو روماريو بارو لينفرد بالمرمى ويهز الشباك في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول.

وتحمل برشلونة ضغطا شرسا من بورتو وكانت تدخلات الحارس "مارك أندريه تير شتيغن" محورية في حصد الزوار 3 نقاط.

ويتصدر برشلونة المجموعة بـ6 نقاط من مباراتين بفارق 3 نقاط عن بورتو وشاختار دونيتسك الذي هزم أنتويرب متذيل الترتيب 3-2.

هدف قاتل

وفي المجموعة الخامسة، سجل لاتسيو هدفا في اللحظات الأخيرة عن طريق ضربة رأس من الإسباني بيدرو رودريغيز وفاز 2-1 على مضيفه سيلتيك.

وتقدم بطل أسكتلندا بهدف بعد مرور 12 دقيقة بواسطة المهاجم الياباني كيوجو فوروهاشي.

وضغط لاتسيو حتى قلص المهاجم ماتياس فيسينو الفارق في الدقيقة الـ29.

وجاء هدف انتصار لاتسيو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، حيث نجح البديل بيدرو في مقابلة تمريرة عرضية متقنة من ماتيو الغندوزي ووضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة نفسها، فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه فينورد الهولندي 3-2.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الثاني في حين يحتل فينورد المركز الثالث بـ3 نقاط ويقبع سيلتك في المركز الأخير من دون نقاط.