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37.4 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

10/5/2023 5:14:08 AM
(MENAFN- Amman Net)
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  • تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.4 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/05/2023 - 10:55 عمان ن

    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 37.4 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.9 دينارا لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

    وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 44.5 و33.5 دينارا على التوالي.

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