(MENAFN
- Amman Net)
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وزارة المياه والري تؤكد جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطر القادم بعد زيارة اللجنة المكلفة، جميع مواقع السدود الرئيسية
سفارة الولايات المتحدة في الأردن، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، تعلن مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط
وفاة شخص دهسا وإصابة إثنين آخرين إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات عند منطقة دوار النصر شرقي عمان
استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم فجر الخميس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.4 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/05/2023 - 10:55 عمان ن
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 37.4 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.9 دينارا لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 44.5 و33.5 دينارا على التوالي.
أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN05102023000209011053ID1107194664
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.