MENAFN - Amman Net)مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وزارة المياه والري تؤكد جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطر القادم بعد زيارة اللجنة المكلفة، جميع مواقع السدود الرئيسيةسفارة الولايات المتحدة في الأردن، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، تعلن مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسطوفاة شخص دهسا وإصابة إثنين آخرين إثر حادث تصادم وقع بين 4 مركبات عند منطقة دوار النصر شرقي عماناستشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم فجر الخميس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.تسود أجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 37.4 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 10/05/2023 - 10:55 عمان ن

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 37.4 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.9 دينارا لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 44.5 و33.5 دينارا على التوالي.

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