بقيت هويته سرية لعقود.. وفاة سفّاح الاحتلال إبان حرب سيناء

MENAFN - Amman Net) توفي ضابط إسرائيلي سابق، متهم بقتل عشرات الجنود المصريين، وكان يحمل لقب "السفاح"، عن عمر 89 عاما.

وشارك أفرايم حيرام، في حرب سيناء الأولى عام 1956، وشارك في الإنزال الأول للمظليين، في معركة "ميتلا" في سيناء، حيث قام بتشغيل أحد مدافع الهاون الثقيلة بعد الإنزال الجوي شرق قناة السويس، ما تسبب في قتل 260 مصريا و38 مظليا إسرائيليا أيضا.

ولاحقا، أنشأ حيرام الكتيبة 202، وحارب كقائد مظلي في معارك قطاع غزة في حرب الأيام الستة 1967 ضد مصر أيضا، وقاد ألوية وفرقا في القتال في لبنان، في سبعينيات القرن الماضي، ولم يسمح بنشر اسمه إلا في عام 1980 حفاظا على حياته. وبعد عام تم تسريحه من الجيش الإسرائيلي برتبة مقدم.

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وبعد إطلاق سراحه توجه إلى قطاع الأعمال الخاص، وفي عام 1988 أصبح رئيسا لمجلس رمات هشارون الاستيطاني حيث شغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات.

ويعد حيرام الملقب بـ (بيهوتكا) أحد الناجين اليهود من المحرقة اليهودية في ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

وتم تهريب إفرايم (بيهوتكا) حيرام من الحي اليهودي في وارصوفيا وعاش بهوية مزيفة مع عائلة بولندية، وفي سن الثانية عشرة، هاجر إلى دولة الاحتلال، وخدم فيما بعد كضابط في سلاح المظليين الإسرائيلي.