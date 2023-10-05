سائقو التطبيقات يعتصمون الأسبوع المقبل بعد فشل المفاوضات مع الهيئة

MENAFN - Amman Net) يعتزم السائقون العاملون على التطبيقات الذكية المُرخصة تنفيذ اعتصام حاشد أمام وزارة النقل، الأسبوع المقبل، بعد فشل مفاوضاتهم مع هيئة تنظيم النقل البري حول مطالبهم.

وقال الناطق باسم السائقين لورنس الرفاعي إنهم اجتمعوا، أمس الإثنين، مع مدير الهيئة من أجل تلبية مطالبهم المتمثلة بتمديد العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية إلى 10 سنوات بدلا من سبع، وإلزام الشركات المُشغّلة بالتسعيرة المُقررة بـ20 بالمئة زيادة عن عداد التكسي الأصفر.

كذلك إلزام الشركات بتعليمات وقرارات الهيئة فيما يخص الأمان الوظيفي وعدم شطب التصريح وحظر أي سائق، إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة، إضافة إلى أن الشركات تقوم بتشغيل سائقين بدون تصريح من الهيئة.

إلا أن مدير الهيئة، وفق الرفاعي، لم يتفهّم مطالبهم ونفى ما قاله السائقون حول عدم التزام الشركات بالتسعيرة وتعليمات الهيئة.

وأشار الرفاعي، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي"، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها المفاوضات مع الهيئة، على الرغم من مطالباتهم واعتصاماتهم العديدة.

وأكد أنهم يحشدون حاليا أكبر عدد ممكن من السائقين للاعتصام أمام وزارة النقل، لأنها هي المسؤولة عن الهيئة.

ويبلغ عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي المرخصة وفق آخر التقديرات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري 13 ألف سائق يعملون في 6 تطبيقات مُرخصة.