الملكة رانيا: حرية الفلسطينيين تسلب كل ثانية.. استشهدت بمحمود درويش (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) تحدثت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني عبد الله الثاني عن معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الملكة رانيا في كلمة لها في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، في قمة "عالم شاب واحد" إن "عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في هذا العام على أيدي إسرائيليين فاق أياً من السنوات الخمس عشرة الماضية. وفي كل ثانية.. من كل دقيقة، من كل يوم.. تُسلب حرية ملايين الفلسطينيين، تُسلب حقوقهم وهويتهم".
وأضافت الملكة في القمة التي تأتي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق "الجمعة العظيمة" بين حكومتي بريطانيا وإيرلندا في بلفاست: "أسر فلسطينية تُهجّر من أراضيها. مصلون في الأقصى يتعرضون للهجوم والوحشية. عائلات تدفن تحت أنقاض المنازل، في الوقت الذي يُسجن فيه أطفال في سن الثانية عشرة لمجرد رمي الحجارة".
وتابعت بأنه "بالرغم من الرياح المعاكسة القوية، يواصل الملك عبدالله السير في طريق السلام الصعب، وفي أغلب الأحيان الموحش"، منوهة إلى أنه "حان الوقت ليعج ذلك المسار بالآخرين.. ويقوم القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء بإنصاف شعبيهما. وأن يخرج القادة في كل مكان من تقاعسهم وينهمكوا في العمل اللازم لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وحول العالم".
واستشهدت الملكة رانيا بكلمات للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: "نعاني من مرضٍ عضال اسمه الأمل".
وأضافت: "المعجزات لا تحدث بين ليلة وضحاها.. المشاكل المعقدة تستعصي على الحلول المتسرعة".
وتحدثت الملكة رانيا عن العنصرية، قائلة إنه "في وقت نتحدث فيه عن تطورات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، من المعيب أن العديدين ما زالوا يتمسكون بالتفكير البدائي، أن لون البشرة يحدد قيمة الإنسان. ومن العجيب أن المساواة الجندرية ما زالت هدفاً وليست واقعاً".
وكانت الملكة رانيا تحدثت في الخطاب ذاته عن رحلة الملك حسين بن طلال مع السرطان، وعن الأمل الذي كان لديه رغم دنو أجله.
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