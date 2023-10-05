الملكة رانيا: حرية الفلسطينيين تسلب كل ثانية.. استشهدت بمحمود درويش (شاهد)

MENAFN - Amman Net) تحدثت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني عبد الله الثاني عن معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الملكة رانيا في كلمة لها في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، في قمة "عالم شاب واحد" إن "عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في هذا العام على أيدي إسرائيليين فاق أياً من السنوات الخمس عشرة الماضية. وفي كل ثانية.. من كل دقيقة، من كل يوم.. تُسلب حرية ملايين الفلسطينيين، تُسلب حقوقهم وهويتهم".

وأضافت الملكة في القمة التي تأتي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق "الجمعة العظيمة" بين حكومتي بريطانيا وإيرلندا في بلفاست: "أسر فلسطينية تُهجّر من أراضيها. مصلون في الأقصى يتعرضون للهجوم والوحشية. عائلات تدفن تحت أنقاض المنازل، في الوقت الذي يُسجن فيه أطفال في سن الثانية عشرة لمجرد رمي الحجارة".

وتابعت بأنه "بالرغم من الرياح المعاكسة القوية، يواصل الملك عبدالله السير في طريق السلام الصعب، وفي أغلب الأحيان الموحش"، منوهة إلى أنه "حان الوقت ليعج ذلك المسار بالآخرين.. ويقوم القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء بإنصاف شعبيهما. وأن يخرج القادة في كل مكان من تقاعسهم وينهمكوا في العمل اللازم لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وحول العالم".

واستشهدت الملكة رانيا بكلمات للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: "نعاني من مرضٍ عضال اسمه الأمل".

وأضافت: "المعجزات لا تحدث بين ليلة وضحاها.. المشاكل المعقدة تستعصي على الحلول المتسرعة".

وتحدثت الملكة رانيا عن العنصرية، قائلة إنه "في وقت نتحدث فيه عن تطورات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، من المعيب أن العديدين ما زالوا يتمسكون بالتفكير البدائي، أن لون البشرة يحدد قيمة الإنسان. ومن العجيب أن المساواة الجندرية ما زالت هدفاً وليست واقعاً".

وكانت الملكة رانيا تحدثت في الخطاب ذاته عن رحلة الملك حسين بن طلال مع السرطان، وعن الأمل الذي كان لديه رغم دنو أجله.