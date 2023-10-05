جولات على المحطات للتأكد من خدمة شحن المركبات الكهربائية وخطة لتوفير خدمة الـ GPS لمواقع الشحن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إنه سيتم توجيه الفرق في مديرية الضابطة العدلية، اليوم لإجراء كشف حسي على محطات المحروقات التي لديها شواحن مركبات كهربائية، للتأكد من تقديم خدمات لكل أصحاب المركبات الكهربائية بعض النظر عن نوعها ان كانت صينية، أو كورية أو أمريكية.



وأضاف السعايدة، خلال برنامج الوكيل، عبر راديو هلا، أن قرار سابق كان قد أُخذ في 2019 بعدم ترخيص أي محطة محروقات جديدة إلا بوجود محطة شحن لمختلف أنواع السيارات، منوهاً إلى أنه يوجد اليوم عدة صناعات لمركبات السيارات الكهربائية، مضيفاً أن محطات المحروقات تتخوف من توفير ( الادابتر / وصلة ) لشحن المركبات الصينية.



ونوه إلى أن دور الهيئة هو الترخيص للمستثمرين لغايات لفتح محطات شحن عامة، موضحاً أن صاحب المحطة يشتري آلة شحن من الخارج دون أن يكون معها (ادابتر) وهي - الأداة أو الوصلة التي تشحن المركبات الصينية - غير أن هذه الوصله لها أثر سلبي على المركبات الصينية، لهذا السبب بعض المحطات ترفض شحنها.



وكشف السعايدة أن العمل جار ٍمع وزارة الاقتصاد الرقمي، لتوفير خدمة الخرائط ( GPS) الخاصة بمحطات الشحن في محطات المحروقات.

من جهته قال سكرتير لجنة المركبات – قسم الصناعات الهندسية في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس الحارث الشبول إنه يوجد لجنة تقرر مواصفات شواحن المركبات الكهربائية بغض النظر عن نوع المركبات ( صيني، كوري، أمريكي) .



وأضاف الشبول، خلال برنامج الوكيل على إذاعة هلا، أن تركيب (الادابتر) بين نقطة الشحن ومدخل شحن المركبة الصينية يؤدي إلى ارتفاع حرارة المركبات، ويحدث قطع وتعطيل للاتصال بين نقطة الشحن والمركبة، مضيفاً أن المنع هو بروتوكول ومواصفة عالمية.



وبيّن أن السيارات الصينية في الأردن زاد عددها بشكل كبير، وتقوم محطات المحروقات بتركيب محطات شحن صينية ضمن شروط ومواصفات، مضيفاً اننا ننتظر مستثمرين للدخول على هذا القطاع لتوفير وزيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء المملكة التي تقدم الخدمة لجميع أنواع السيارات بكل أنواعها.

وكان قد شكا مواطنون من عدم توفر مدخل شواحن بالمحطات للمركبات الصينية .