الجيش الفرنسي يعلن بدء الانسحاب من النيجر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت فرنسا اليوم الخميس، أن قواتها العسكرية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع" بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب يوليو.
وبعد أسبوع من عودة السفير الفرنسي في نيامي إلى بلاده، قالت القيادة العسكرية في فرنسا: "سنبدأ عملية فك الاشتباك هذا الأسبوع، بشكل منتظم وآمن وبالتنسيق مع النيجريين".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت يوم الأربعاء الماضي وصول السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي إلى باريس.
RT
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