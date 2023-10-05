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الجيش الفرنسي يعلن بدء الانسحاب من النيجر

10/5/2023 5:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت فرنسا اليوم الخميس، أن قواتها العسكرية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع" بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب يوليو.
وبعد أسبوع من عودة السفير الفرنسي في نيامي إلى بلاده، قالت القيادة العسكرية في فرنسا: "سنبدأ عملية فك الاشتباك هذا الأسبوع، بشكل منتظم وآمن وبالتنسيق مع النيجريين".


وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت يوم الأربعاء الماضي وصول السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي إلى باريس.

RT

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