المعتقل الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 64 على التوالي في سجون الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن المعتقل كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري، ووضعه الصحي تدهور بشكل ملحوظ وأصبحت حياته تزداد خطورة.



‫وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، أنه بحسب زيارة المحامي لمعتقل الفسفوس في عيادة سجن الرملة، فإنه يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس، وآلام حادة في المفاصل والظهر، ويعاني أيضا من النوم المتقطع، وعدم القدرة على القيام بالمهام الإنسانية الأساسية كالاستحمام وغيرها، وفقد الكثير من وزنه منذ بداية الإضراب، ويرفض الخضوع للفحوصات الطبية وأخذ المدعمات الصحية.

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