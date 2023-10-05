المعتقل الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 64 على التوالي في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن المعتقل كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري، ووضعه الصحي تدهور بشكل ملحوظ وأصبحت حياته تزداد خطورة.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، أنه بحسب زيارة المحامي لمعتقل الفسفوس في عيادة سجن الرملة، فإنه يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس، وآلام حادة في المفاصل والظهر، ويعاني أيضا من النوم المتقطع، وعدم القدرة على القيام بالمهام الإنسانية الأساسية كالاستحمام وغيرها، وفقد الكثير من وزنه منذ بداية الإضراب، ويرفض الخضوع للفحوصات الطبية وأخذ المدعمات الصحية.
وفا
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