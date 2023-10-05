Thursday, 05 October 2023 01:27 GMT

الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

10/5/2023 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من قريتي المغير وبلعين بمحافظة رام الله والبيرة.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بلعين غرب رام الله واعتقلت كلا من: محمد عبد الهادي سمارة (21 عاما)، وعيسى حمد محمد حمد (20 عاما)، وأبي أبو رحمة (21 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عماد أبو عليا (20 عاما) من قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منزل ذويه.


وفا


MENAFN05102023000208011052ID1107194657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث