الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من قريتي المغير وبلعين بمحافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بلعين غرب رام الله واعتقلت كلا من: محمد عبد الهادي سمارة (21 عاما)، وعيسى حمد محمد حمد (20 عاما)، وأبي أبو رحمة (21 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عماد أبو عليا (20 عاما) من قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منزل ذويه.
وفا
MENAFN05102023000208011052ID1107194657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.