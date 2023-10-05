السفارة الأمريكية تُعلن عن وظيفة براتب 1299 دينار شهرياً - رابط التقديم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان، عن توفر شاعر لديها، بوظيفة مطور تطبيقات.
وقالت السفارة في الإعلان الذي نشرته على صفحتها عبر فيسبوك، إن آخر موعد للتقديم سيكون في 10 من تشرين أول الحالي، منوهة إلى أن العمل سيكون في مبنى السفارة.
وأشارت إلى أن الراتب المُخصص لهذه الوظيفة يبلغ ( 1299 دينار ) شهرياً، ( 15588) سنوياً، موضحة أن العمل سيكون بدوام كامل.
وتاليا رابط التقديم -انقر هنا
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