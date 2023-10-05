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السفارة الأمريكية تُعلن عن وظيفة براتب 1299 دينار شهرياً - رابط التقديم

10/5/2023 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان، عن توفر شاعر لديها، بوظيفة مطور تطبيقات.


وقالت السفارة في الإعلان الذي نشرته على صفحتها عبر فيسبوك، إن آخر موعد للتقديم سيكون في 10 من تشرين أول الحالي، منوهة إلى أن العمل سيكون في مبنى السفارة.


وأشارت إلى أن الراتب المُخصص لهذه الوظيفة يبلغ ( 1299 دينار ) شهرياً، ( 15588) سنوياً، موضحة أن العمل سيكون بدوام كامل.

وتاليا رابط التقديم -انقر هنا


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