إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال اقتحام طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الخميس، بإصابة خمسة جنود إسرائيليين من وحدة المستعربين في "حرس الحدود" خلال اقتحام مدينة طولكرم، فجرا، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.



وكانت قوة خاصة جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا العيارات النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.



بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة في طولكرم، وأوقعوها في كمين.



وقالت الكتائب في بيان إن عناصرها فجروا عددا من الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكا من نقطة الصفر مع جنود الاحتلال، موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة أجبرتهم على الانسحاب.



بترا

