Thursday, 05 October 2023 01:27 GMT

فيديو - سارق يقتحم مصرفا ويفر هاربا بسيارة تحمل طفلا داخلها في أمريكا

10/5/2023 5:13:41 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الشرطة يوم الأربعاء إن رجلاً يشتبه في قيامه بسرقة سيارة في ولاية كونيتيكت الأميركية، ومعه طفل يبلغ من العمر 17 شهرًا في المقعد الخلفي، ثم بعد سرقته البنك توفي، بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.
قالت السلطات إن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.
قالت الشرطة في وندسور إنها تلقت بلاغًا بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الأربعاء، يفيد بأن شخصًا ما سرق سيارة من خارج مدرسة، وكان بها طفل في المقعد الخلفي. بعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة.


واستجابت الشرطة للمواقع الثلاثة.

قال الضابط نيكولاس دالي في بيان نقلته الصحيفة: "بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض".
قالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة من أمام مدرسة، قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة بشجرة، وكان الطفل لا يزال بداخلها.
تم إعلان وفاة المشتبه به في مكان الحادث.
نقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث، ورافقت الطفل إلى المستشفى.

العربية

MENAFN05102023000208011052ID1107194653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث