فيديو - سارق يقتحم مصرفا ويفر هاربا بسيارة تحمل طفلا داخلها في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الشرطة يوم الأربعاء إن رجلاً يشتبه في قيامه بسرقة سيارة في ولاية كونيتيكت الأميركية، ومعه طفل يبلغ من العمر 17 شهرًا في المقعد الخلفي، ثم بعد سرقته البنك توفي، بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.قالت السلطات إن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.قالت الشرطة في وندسور إنها تلقت بلاغًا بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الأربعاء، يفيد بأن شخصًا ما سرق سيارة من خارج مدرسة، وكان بها طفل في المقعد الخلفي. بعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة.



واستجابت الشرطة للمواقع الثلاثة.

قال الضابط نيكولاس دالي في بيان نقلته الصحيفة: "بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض".

قالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة من أمام مدرسة، قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة بشجرة، وكان الطفل لا يزال بداخلها.

تم إعلان وفاة المشتبه به في مكان الحادث.

نقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث، ورافقت الطفل إلى المستشفى.

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