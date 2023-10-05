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دونيتسك: استسلام أكثر من 15 عسكريا من القوات الأوكرانية

10/5/2023 5:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مجموعة دورية جديدة من العسكريين الأوكرانيين استسلمت للجيش الروسي قرب مدينة دونيتسك.


ووفقا له، قام أكثر من 15 عنصرا من قوات العدو، بإلقاء أسلحتهم والاستسلام طوعا.
ويؤكد الأسرى أنه لم يعد بإمكانهم مواصلة القتال والاستمرار في العمليات العسكرية، بسبب العواقب الوخيمة للهجمات الفاشلة.


ويشار إلى أن القوات الأوكرانية حاولت على اتجاه دونيتسك، عدة مرات استرداد مواقع كانت قد فقدتها في فترات سابقة، لكن ذلك لم يجلب لها سوى الخسائر الكبيرة في الأفراد والمعدات.


وشدد غاغين، على أن من بين الأسرى الجدد، يوجد أحد القادة العسكريين الأوكرانيين.


وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن مجموعتين من العسكريين الأوكرانيين، استسلمتا للجيش بالقرب من أرتيموفسك.


وبرر الأسرى استسلامهم للجيش الروسي، بأن قيادتهم العسكرية أرسلتهم إلى القتال بدون أي دعم.

RT

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