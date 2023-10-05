دونيتسك: استسلام أكثر من 15 عسكريا من القوات الأوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مجموعة دورية جديدة من العسكريين الأوكرانيين استسلمت للجيش الروسي قرب مدينة دونيتسك.
ووفقا له، قام أكثر من 15 عنصرا من قوات العدو، بإلقاء أسلحتهم والاستسلام طوعا.
ويؤكد الأسرى أنه لم يعد بإمكانهم مواصلة القتال والاستمرار في العمليات العسكرية، بسبب العواقب الوخيمة للهجمات الفاشلة.
ويشار إلى أن القوات الأوكرانية حاولت على اتجاه دونيتسك، عدة مرات استرداد مواقع كانت قد فقدتها في فترات سابقة، لكن ذلك لم يجلب لها سوى الخسائر الكبيرة في الأفراد والمعدات.
وشدد غاغين، على أن من بين الأسرى الجدد، يوجد أحد القادة العسكريين الأوكرانيين.
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن مجموعتين من العسكريين الأوكرانيين، استسلمتا للجيش بالقرب من أرتيموفسك.
وبرر الأسرى استسلامهم للجيش الروسي، بأن قيادتهم العسكرية أرسلتهم إلى القتال بدون أي دعم.
RT
MENAFN05102023000208011052ID1107194652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.