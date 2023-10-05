تركيا: خط أنابيب النفط العراقي جاهز للعمل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي 6 أشهر، جاهز للعمل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.
وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وبدأت انقرة لاحقا أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 % من إمدادات النفط العالمية. سكاي نيوز
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