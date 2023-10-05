تركيا: خط أنابيب النفط العراقي جاهز للعمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي 6 أشهر، جاهز للعمل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.



وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.



وبدأت انقرة لاحقا أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 % من إمدادات النفط العالمية. سكاي نيوز

