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الأردن يهنئ المغرب باستضافة بطولة كأس العالم 2030

10/5/2023 5:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة فوزها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، كثاني دولة عربية تحظى بهذه الفرصة، والتي تعد إنجازاً يفتخر به جميع العرب.


وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ثقة المملكة المطلقة بالمملكة المغربية الشقيقة في قدرتها على تنظيم هذه البطولة، معربةً عن تمنياتها لها بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.


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