تصادم قطارين وجها لوجه في بولندا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام بولندية أن قطارين اصطدما وجها لوجه في مدينة غدينيا الشمالية صباح اليوم الخميس وأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول في فرقة الإطفاء، بلازيج بليشتا، قوله إن الاصطدام وقع في الساعة السابعة صباحا بالقرب من المحطة الرئيسية في مدينة غدينيا المطلة على بحر البلطيق.
وذكرت وكالة فرانس برس أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.
RT
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