تصادم قطارين وجها لوجه في بولندا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام بولندية أن قطارين اصطدما وجها لوجه في مدينة غدينيا الشمالية صباح اليوم الخميس وأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول في فرقة الإطفاء، بلازيج بليشتا، قوله إن الاصطدام وقع في الساعة السابعة صباحا بالقرب من المحطة الرئيسية في مدينة غدينيا المطلة على بحر البلطيق.



وذكرت وكالة فرانس برس أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.

RT