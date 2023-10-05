شيري تطلق علامة تجارية جديدة لسياراتها خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي 2023 الذي سيقام بالدوحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة شيري، رائدة الشركات الصينية في صناعة السيارات، عن استعدادها للمشاركة في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 (GIMS) الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 5 إلى 14 تشرين الأول (أكتوبر)، كممثل للعلامات التجارية المستقلة في الصين.



وخلال المشاركة في المعرض، ستطلق شيري علامتها التجارية الجديدة لأول مرة، ما يعكس قوتها التقنية والمبتكرة لتسريع اتجاهات تصنيع السيارات العامة على الطاقة الكهربائية لعشاق السيارات حول العالم.



ويُعد معرض جنيف الدولي للسيارات (GIMS)، أحد معارض السيارات الخمسة الكبرى في العالم، وأكبر معرض في سويسرا، حيث يوصف بأنه "مؤشر اتجاهات السيارات الدولية"، فيما يُعتبر محطة مهمة لشركات السيارات الكبرى لعرض التقنيات والنماذج الجديدة والاستراتيجيات المستقبلية.



ويمثل وصول شيري إلى معرض جنيف الدولي للسيارات(GIMS)، وإطلاق علامة تجارية جديدة للسيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، إنجازاً جديداً لتحسين علامة شيري التجارية والتكنولوجيا الجديدة وتطوير المنتجات.



فمع تراكم الخبرات التي تمتد لـ 26 عاماً، حققت شيري ميزة رائدة للسيارات العاملة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، حيث أدى تمسك شيري بمفهوم "ابتكار الطاقة الكهربائية لقيادة المستقبل"، لأن تشمل العلامة التجارية الجديدة التي ستطلقها شيري في المعرض "التصميم العالمي power 4.0"، جميع أشكال الطاقة المستخدمة في صناعة السيارات مثل السيارات العاملة على الكهرباء، والعاملة بنظام الاحتراق الداخلي، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن.



وسيوفر هذا التصميم منتجات جديدة بمزايا القوة والسرعة والكفاءة والطاقة النظيفة والطاقة العالية الذكية، وبما يلبي تطلعات المستخدمين وتوقعاتهم من المنتجات الكهربائية الهجينة من جهة، ودعم شركة شيري للمضي قدماً بالتحوّل الجديد للطاقة الكهربائية الشاملة من جهة أخرى، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شيري في السوق العالمية.



يذكر أن شيري ستصدر مجموعة منتجات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الجديدة خلال معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 (GIMS)، كما سيتم إطلاق الصندوق الخيري للعلامة التجارية في وقت واحد.