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عريس بمنشأة القناطر يصطحب عروسه لتوثيق توكيل تأييد ترشح الرئيس السيسى.. صور

10/5/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) حرر عروسين توكيل رسمي لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030، وذلك بمكتب توثيق مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.



وأعرب العروسين من داخل مكاتب التوثيق، عن فرحتهم بمشاركتهم في العرس الانتخابي، مؤكدين أن مشاركتهم أتت انطلاقا من واجبهم تجاه الوطن، ورغبة منهم في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة.



وأضاف العريس "محمد فتحى عاشور"، إنه جاء اليوم لإجراء توكيل تأييد للرئيس السيسي، كنوع من رد الجميل له على ما بذله ويبذله في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وجعلته فخور بالتطور الذي تشهده مصر حاليا، مشروع (حياة كريمة)، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم؛ لتحسين معيشة المواطنين البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.



وكان قد توافد المواطنون، على مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة، لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية)، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.


















































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