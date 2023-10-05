مكتب الدفاع المصرى فى لندن يحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.. صور

MENAFN - Youm7) نظم مكتب الدفاع المصرى بالمملكة المتحدة برئاسة اللواء أ ح/ أحمد المشرفى، احتفالية كبرى بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفال السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وحرمه، وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة المتحدة، وكذلك العديد من ممثلى البعثات الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب الفنية بالسفارة المصرية، فضلا عن قيادات ورموز الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.

شارك فى الاحتفال، الذي أقيم بأحد أكبر الفنادق بوسط لندن، عدد كبير من قيادات وزارات الدفاع والخارجية والتجارة الخارجية البريطانية ونواب بالبرلمان البريطاني.

بدأت مراسم الإحتفال بعزف السلام الملكى البريطانى والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وعرض فيلما تسجيليا تضمن التطور الهائل الذى شهدته القوات المسلحة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ما مكنها من تبوأ مكانة متقدمة في مصاف الدول المتقدمة عسكرياً.

كما تضمن الفيلم أهم الإنجازات التى شهدتها مصر خلال العقد الأخير فى مختلف المجالات: البنية التحتية، الطرق والمواصلات، الطاقة والكهرباء، الرعاية الصحية، التجارة والصناعة، والسياحة والأثار، إذ أثار حجم الإنجازات دهشة وإعجاب الحضور.

شهد الحفل عرض مجموعة من الأغانى والأناشيد الوطنية المصورة التى عبرت عن هذه المناسبة العظيمة والتى لاقت تفاعل وحماسة الحاضرين.

من جهته رحب اللواء أ ح / أحمد المشرفى، ملحق الدفاع، في كلمته بالحضور، وقدم التهنئة للشعب المصرى بهذه الذكرى الخالدة، وأكد على أن مصر لم تناضل فقط لإستعادة أرضها بل من أجل تحقيق السلام العادل.

كما تقدم اللواء أ ح / أحمد المشرفى بتحية إحترام وتقدير لبطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات الذى وضع مصلحة أمته وشعبه فوق أي إعتبار واتخذ بشجاعة قرار الحرب من أجل تحقيق السلام.

وتوجه المشرفي بالتحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين سقوا أرض مصر الطاهرة بدمائهم النبيلة وقدموا مثالاً عظيماً في التضحية والفداء... كما تقدم بالتهنئة لرجال القوات المسلحة الصامدين في كل ركن من أركان مصر مع زملائهم من رجال الشرطة للحفاظ على أمن مصر وسلامتها وإستقرارها.

وأكد اللواء أح/ أحمد المشرفى في كلمته على استمرار عملية التنمية التي تشهدها البلاد بالرغم من التحديات الراهنة التي تواجهها مصر وبالأخص الحرب ضد الإرهاب، لافتا إلى أنها ستحقق الأمان والآمال للأجيال القادمة وستمهد الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر.

كما أشاد اللواء أركان حرب/ أحمد المشرفي بالعلاقات المتميزة بين المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية وبصفة خاصة ما تم إنجازه وما يتم التخطيط له فى إطار تطوير علاقات التعاون العسكرى بين البلدين، وكان آخرها مشاركة الجانب البريطاني في التدريب المشترك المصرى- الأمريكي (النجم الساطع 2023).

وتقدم اللواء المشرفي بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء مكتب الدفاع على الجهد المبذول لإعداد الحفل لكى يظهر بالصورة التى تتناسب مع قدر المناسبة.

اختتم الحفل بفقرة فنية لعدد من الموسيقيين المصريين، الذين أدوا بعض المقطوعات الموسيقية الوطنية التى تخلد ذكرى هذا الإنتصار العظيم والتى تفاعل معها جميع الحاضرين.

وقام أعضاء مكتب الدفاع بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المدعوين فى لافتة طيبة لاقت إعجاب وإستحسان الجميع .