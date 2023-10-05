وزير الداخلية اللبنانى: النزوح السورى يستدعى التعاون للحفاظ على الهوية

MENAFN - Youm7) قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوى إن موضوع النزوح السورى يستدعى التعاون بين الجميع للحفاظ على صورة وهوية لبنان، مؤكدا أن 30 بالمائة من الجرائم المتنوعة والكبيرة بلبنان يرتكبها سوريون.

وأضاف مولوي - في مؤتمر صحفي أن لبنان يريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي يجريها المسئولون في لبنان ليست لتنظيم الوجود السوري بل لبحث للحد من هذا الوجود بالبلاد.

وأكد وزير الداخلية اللبناني - بعد إجتماع مع المحافظين- أن بلاده لن تقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني، ولن تسمح للوجود العشوائي للسوريين مشيرا إلى أنه سيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية.

وطالب مولوي كتاب العدل بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وتطبيق القانون على اللبنانيين والسوريين، مشددا على أن لبنان لن يقبل باستباحة أراضيه وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، مؤكدا أن لبنان ليس للبيع.

وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة نتيجة النزوح السوري – على حد تعبيره.

ودعا إلى تحديد عدد السوريين الموجدين في كل شقة بلبنان وعدم السماح بوجود أكثر من عائلة في الوحدة الواحدة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل شخص مقصر بحق شعبه وبلده، ومشددا على أنه ليس من المقبول البقاء في حالة تراخ – على حد تعبيره - تجاه الوجود السوري في لبنان.

وطلب مولوي من البلديات تقديم تقرير دوريّ كل 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من منع مخالفات وإزالة تعديات.