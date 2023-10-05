الكويت أمام الأمم المتحدة: المرأة أدت أدوارا مهمة فى بناء الدولة الحديثة

MENAFN - Youm7) أكدت دولة الكويت أن المرأة الكويتية أدت أدوارا مهمة في بناء الدولة الحديثة ونهضة المجتمع باعتبارها عنصرا محوريا في التنمية، وأن رؤيتها المستقبلية لا يمكن أن تتحقق من دون المشاركة الفعالة والأساسية للمرأة.

وقالت السكرتير الثالث بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا - أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - اطلعنا على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المقدمة في إطار بند النهوض بالمرأة وما تضمنته من بيانات وإحصائيات تعكس الجهود لإدماج قضاياها في جميع أعمال المنظمة وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وأكدت في هذا المجال حرص دولة الكويت على الإيفاء بالتزاماتها وفق إعلان وبرنامج عمل بكين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لافتة إلى أن هذا الالتزام نابع من روح الدستور الكويتي الذي يقر بأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم.



وأضافت الملا اتخذت بلادي العديد من التدابير والتشريعات التي تؤكد على المساواة بين الجنسين والتي تكفل للمرأة حق التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي أسوة بالرجل فضلا عن تشريعها لقوانين تضمن حماية حقوق المرأة ذات الصلة بالأحوال الشخصية وضمان الأمان الاجتماعي لها والرعاية السكنية والصحية .

وأشارت كذلك إلى قيام الجهات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤديان ذات العمل دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية من خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة وإجازة الوضع.

واستذكرت في هذا المجال أن المرأة تشكل نسبة 80 بالمئة من منتسبي جامعة الكويت مقارنة بالذكور وان نسبة الحاصلات على شهادات عليا تقارب 47 بالمئة الأمر الذي ساهم في أن تتمتع المرأة الكويتية بحق الوصول إلى الوظيفة العامة أسوة بالرجل.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي لفتت الملا إلى أن المرأة الكويتية ساهمت في صنع القرار السياسى عبر السنين من خلال تقلدها مناصب قيادية عديدة منها وزيرة وعضو في البرلمان الكويتي ووكيلة وزارة وقاضية وسفيرة.

وحول العنف ضد النساء قالت إن لكل امرأة الحق في أن تعيش حياة خالية من الاضطهاد مشيرة إلى أن تلك الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار خطيرة على حياة النساء كما تضع عائقا أمام تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الملا إننا بحاجة إلى إرادة سياسية أقوى ونهج مبتكر لنتمكن من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان داعية إلى تضافر الجهود والعمل بشكل جماعي لتحويل هذه الإرادة إلى إجراءات وإنجازات ملموسة.