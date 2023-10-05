الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم مدينة طولكرم

MENAFN - Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مخيم مدينة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات أخرى اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية "شوفة" جنوب طولكرم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.



