مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى فى سادس أيام عيد العرش

(MENAFN
- Youm7) اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، فى سادس أيام عيد العُرش اليهودى، بحماية شرطة الاحتلال.
وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.. وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين.
وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مخيم مدينة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.
وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات أخرى اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية "شوفة" جنوب طولكرم.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
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