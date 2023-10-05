مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى فى سادس أيام عيد العرش

MENAFN - Youm7) اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، فى سادس أيام عيد العُرش اليهودى، بحماية شرطة الاحتلال.

وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.. وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين.



وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين.



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مخيم مدينة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات أخرى اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية "شوفة" جنوب طولكرم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.



