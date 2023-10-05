استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم

MENAFN - Youm7) استُشهد شابان فلسطينيان، اليوم الخميس، مُتأثرين بجروحهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية شوفة، جنوب طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).

وقال شهود عيان إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية "شوفة"، وهما من مُخيم "طولكرم"، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.



وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوبهم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم تأخير الدوام المدرسي في مدارس المدينة وضواحيها حفاظا على أرواح الطلبة.





