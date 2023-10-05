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وزيرة الهجرة تدعو أبناء المصريين بالخارج للمشاركة فى مسابقة المبدع الصغير

10/5/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Youm7) في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الثقافة، دعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناءنا المصريين في الخارج إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "المبدع الصغير " والتي تنظمها وزارة الثقافة، وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة "انتصار السيسي" قرينة رئيس الجمهورية، والتي انطلقت بدءًا من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023.



وقالت السفيرة سها جندي إن ذلك جاء في إطار تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الرابع للمصريين في الخارج الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي، بحضور 1000 مصري بالخارج من 56 دولة حول العالم، حيث تمت دعوة السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني كمتحدث رئيسي خلال المؤتمر.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن توصيات المحور الثقافي للمؤتمر والذي تم دعوة السيدة وزيرة الثقافة كمتحدثاً رئيسياً خلاله، قد خلُصت إلي دعم التعاون المشترك لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ومسابقة "المبدع الصغير"، وتخصيص فرع للمصريين بالخارج لتعزيز الهوية لديهم، وكذا برنامج لاكتشاف المواهب بين المصريين بالخارج وتنميتها، وإجراء فعاليات التحكيم عن بُعد.



من جانبها، توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة وزيرة الهجرة، على كل ما تقدمه من مجهودات رائدة في مجال رعاية المصريين المقيمين في الخارج، وكذلك دورها في نشر الوعي الثقافي وتنمية القدرات الإبداعية لأطفال وشباب المصريين في الخارج.



يشار إلى أن جائزة "المبدع الصغير" إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وذلك على النحو التالي :







أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهي كالتالي:



1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.



2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.



3- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.



4 – أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.



5- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.



6 – ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.



7- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.



8- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.



9 – فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.



10 – تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.

11- التحكيم يتم على مرحلتين:



. مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.



. مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.



12 – فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.



13- فى حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.



14-” التقدم إلكترونيًا” عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة ( عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.



للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكترونى ( أو التليفون – واتساب (01559919944).







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