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رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا بذكرى أكتوبر: الحرب التى غيرت التاريخ

10/5/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Youm7) هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجموع المصريين بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.



وقال رئيس الأساقفة في بيان له إن حرب أكتوبر المجيدة كانت الحرب التى غيرت التاريخ وأنتجت أبطالًا نفتخر بهم حتي اليوم لدفاعهم وحمايتهم للوطن، مضيفًا: هذا الاحتفال يؤكد مدى قوة الروح الوطنية بداخلنا.



وأكد رئيس الأساقفة إن الجيش المصري رغم مرور تلك السنوات مازال يتمتع بروح نصر أكتوبر ويقدم للوطن أبطالًا يدافعون عن الوطن.



وصلى رئيس الأساقفة أن يحفظ الله مصر وأن تظل روح النصر مستمرة في قيادة البلاد وتطورها.









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